“معيط”: فرض ضريبة على مستخدمي الإنترنت و الـ “سوشيال ميديا” “غير صحيح”

قال وزير المالية، محمد معيط، إن تعديلات الوزارة المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لا تشمل فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “معيط” في بيان له، اليوم الأربعاء، “تصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة”.

يذكر أن وزارة المالية نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخرًا مشروع تعديلات القانون على القيمة المضافة، والذي أُقر في العام 2016، من أجل عرض هذه التعديلات للحوار المجتمعي قبل تحويلها لمجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها ثم تحويلها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها نهائيا.

وأكد وزير المالية في بيانه، أن التعديلات المقترحة لا تتضمن أيضًا فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية.

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016، ومنها السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية.

وقال وزير المالية، إن التعديل المقترح في هذا الشأن يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة، لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.