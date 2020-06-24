“الوادي الجديد” تُسجل إصابات جديدة بكورونا في 24 موقعًا بالمحافظة

سجلت محافظ الوادي الجديد، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 24 موقعًا بالمحافظة.

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، إن الإصابات رصدت في مناطق مدينة الخارجة، وفي “موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة- الشيخ والي- أسمنت – عزب القصر – الموهوب- غرب الموهوب – الجديدة –القلمون- المعصرة- العوينة” بالداخلة، و”جورمشين 7 ” بباريس، وقرية القديمة التابعة لقرى أولاد مرزوق، وقرى “عين عيش – مرزوق – القديمة- شمس- مدينة بلاط” ببلاط، وقرية 13 ومدينة الفرافرة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، سجلت الثلاثاء، 13 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مراكز الخارجة والداخلة وبلاط؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 230 حالة، وبلغ عدد الوفيات 14 وفاة، واستقر عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد عند 115 حالة.