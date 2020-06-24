على شرائح يومية.. بدء صرف المنحة الرئاسية 500 جنيه غدًا الخميس

على شرائح يومية.. بدء صرف المنحة الرئاسية 500 جنيه غدًا الخميس

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، انتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية 500 جنيه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، غدًا الخميس، من أي ماكينة صرف محددة دون خصم أي عمولات.

وقال إنه جرى تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تستوعب 260 ألف مستحق يوميًا.

وأضاف: ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانًا لسلامة المستحقين.

وأكد أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن.

ونوه إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.