خبير يحذر من كارثة اقتصادية حال العجز المائي بسبب سد أثيوبيا

شدد أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، الدكتور هاني سويلم، على ضرورة التوصل لاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا قبل البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.

وقال “سويلم”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، إن ملء خزان سد النهضة سيعمل على حجز كميات مهولة من المياه قد تصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهذه الكميات تصل إلى مصر والسودان خلال عام ونصف.

وأكد أستاذ الموارد المائية، ضرورة ملء سد النهضة تدريجيًا على سنوات للحد من التأثيرات على مصر والسودان، محذرًا من أضرار العجز المائي على مصر وتسببها في خسائر اقتصادية وفقدان للعديد من الوظائف.