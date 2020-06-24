بسبب أعمال الصيانة .. قطع المياه عن بني سويف الجديدة يوم الجمعة القادم

أعلن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن قطع المياه عن كافة أرجاء المدينة بالكامل في يوم الجمعة القادم الموافق 26 يونيو 2020 لعدة ساعات متواصلة بسبب أعمال الصيانة.

وأكد المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن قطع المياه عن المدينة يأتي من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية في محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية.

وأشار أيضاً إلى أن الخدمة سوف تنقطع لعدة ساعات متواصلة بداية من الساعة الثالثة صباحاً إلى غاية الساعة العاشرة صباحاً من اليوم ذاته، على أن يتم ضخ المياه بعدها مباشرة إلى كافة المواطنين المتواجدين في مدينة بني سويف الجديدة.

وشدد المهندس أشرف عبدالرحمن في البيان على أن جميع المواطنين في مدينة بني سويف الجديدة، وخاصة المستشفيات إضافة إلى أصحاب المخابز لابد عليهم أن يقوموا بتخزين المياه قبل موعد الانقطاع بفترة كافية، حتى لا تتأثر احتياجاتهم خلال الساعات التي سوف يتم فيها قطع المياه.

وأضاف أيضاً أن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة سوف يقوم بتوفير سيارات تابعة له تحتوي على مياه صالحة للشرب، على أن تطوف هذه السيارات أنحاء المدينة بالكامل طوال فترة انقطاع خدمة المياه.

وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن في البيان أن جهاز تنمية المدينة يمكنه أن يستقبل أي شكوى من جانب المواطنين على مدار الساعة بصفة يومية، وذلك بخصوص مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الاتصال عبر الخط الساخن “15100”، وهو الخط الخاص بالمدن الجديدة على وجه التحديد.

ويأمل سكان مدينة بني سويف الجديدة أن تنتهي أعمال الصيانة التي سوف يقوم بها جهاز تنمية المدينة في الوقت المحدد الذي تم الإعلان عنه، نظراً إلى حاجة المواطنين الماسة إلى مياه الشرب أو المياه بشكل عام في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلها مثل كافة دول العالم الأخرى.

ويرجع ذلك بدون أدنى شك إلى استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يحتاج إلى غسل اليدين بصفة دائمة بالماء والصابون من أجل الوقاية منه.