موجز السادسة: حقيقة فرض ضرائب جديدة | العالم يقترب من القضاء على كورونا |قطع مياه الشرب عن هذه المناطق

موجز السادسة: حقيقة فرض ضرائب جديدة | العالم يقترب من القضاء على كورونا |قطع مياه الشرب عن هذه المناطق

نرصد لكم أهم وآخر الأخبار المتداولة في مصر والعالم خلال الساعات الماضية، حيث أصدر وزير المالية المصري بيان صحفي هام لتوضيح بعض الحقائق الهامة حول فرض ضرائب جديدة على المواطن، كما نرصد لكم أهم اللقاحات المحتملة للقضاء على فيروس كورونا.

وزير المالية يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا

أصدر وزير المالية اليوم بيان صحفي لتوضيح عدة حقائق من بينها حقيقة فرض ضرائب جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا..

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“معيط”: يوضح حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي الإنترنت و الـ “سوشيال ميديا”

قال وزير المالية، محمد معيط، إن تعديلات الوزارة المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لا تشمل فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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انتشار كبير لفيروس كورونا اليوم في هذه المحافظة

سجلت هذه المحافظة اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 24 موقعًا بالمحافظة، حيث ينتشر فيروس كورونا بها بشكل كبير في الساعات الماضية.ر من

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السعودية تتجاوز 167 ألف مصاب بكورونا وتسجل 41 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في المملكة، إلى 167267 حالة، بعد تسجيل 3123 إصابة جديدة بالفيروس.

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على شرائح يومية.. بدء صرف المنحة الرئاسية 500 جنيه غدًا الخميس

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، انتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية 500 جنيه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، غدًا الخميس، من أي ماكينة صرف محددة دون خصم أي عمولات.

وقال إنه جرى تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تستوعب 260 ألف مستحق يوميًا.

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خبير يحذر من كارثة اقتصادية حال العجز المائي بسبب سد أثيوبيا

شدد أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، الدكتور هاني سويلم، على ضرورة التوصل لاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا قبل البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.

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قطع المياه عن هذه المناطق يوم الجمعة القادم

أعلنت شركة مياه الشرب عن قطع المياه عن هذه المناطق بصفة رسمية في يوم الجمعة القادم الموافق 26 يونيو 2020 لعدة ساعات متواصلة بسبب أعمال الصيانة.

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العالم يقترب من الانتصار على كورونا بسبب 3 لقاحات طبية .. تعرف عليها

بات العالم بأكمله قريباً للغاية من الانتصار والقضاء نهائياً على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب 3 لقاحات طبية أصبحت على مشارف الوصول إلى نسبة 100% من الجاهزية بعد وصولها سوياً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، مما يجعل طرحها في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة بمثابة الأمر المؤكد وليس المتوقع.

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