تفاصيل الرسوم الجديدة بالأرقام والنسب التي وافق عليها الرئيس السيسي

تفاصيل الرسوم الجديدة بالأرقام والنسب التي وافق عليها الرئيس السيسي

شهد اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 قيام الجريدة الرسمية بنشر توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على القانون رقم 83 لسنة 2020، وذلك بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.

وإليكم الآن أبرز ما تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء:

2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.

5 جنيه على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

2% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها عن 5 دولار وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين “غير الفخريين” المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل وتوريد هذا الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة لنشر الوعي الثقافي الرياضي.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد.

وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.

ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يورد من هذه الحصيلة.

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