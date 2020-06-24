كيف تقي نفسك من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بعد زيادة الشرائح ؟
يترقب الشارع المصري بأكمله مطلع شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2020، والذي سيكون شاهداً على تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، بناءً على ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت سابق.
وبات من الضروري أن يقوم جميع المواطنين بدون أي استثناء على الإطلاق بالانتباه جيداً لبعض العادات الخاطئة التي كان من الممكن ارتكابها في السابق، ولكن ارتكابها في الوقت الحاضر سوف يكلف صاحب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء.
وإليكم الآن أهم النصائح التي يتوجب على المواطنين الالتزام بها بشكل صارم من أجل تفادي ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء:
- يجب عدم ترك شواحن الهواتف في الكهرباء بدون استخدامه.
- في حالة عدم استخدام جهاز التلفزيون وغلقه، يجب عليك فصله نهائياً من الكهرباء.
- يجب عليك فصل المشترك الكهربائي الذي يحتوي على أسلاك متعددة وعدم تركه متصلاً بالكهرباء.
- في حالة عدم استخدام الراوتر يجب عليك فصله من الكهرباء.
- يجب عدم تشغيل التايمر أو منظم الوقت الخاص بجهاز البوتاجاز بدون داعي.
- يجب عدم ترك السلك الخاص بالسخان أو الميكرويف الكهربائي متصلاً بالكهرباء.
- يجب عليك عدم وضع جهاز اللابتوب في شاحن الكهرباء حينما تكون البطارية ممتلئة.
- يجب عليك فصل الغسالة الكهربائية عن الكهرباء في حالة عدم استخدامها.
- يجب عليك إغلاق مروحة السقف في حالة لم يتواجد أحد في الغرفة التي تتواجد بها المروحة.
- يجب عليك إغلاق مصابيح الإضاءة مع الاعتماد على أشعة الشمس وضوء النهار طوال فترة الصباح إلى غاية المغرب.
- يجب عليك فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن أسبوع.
- يجب عليك عدم تشغيل التكييف على درجة حرارة منخفضة بشكل مباشر بل لابد أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
- يجب التأكد من إغلاق كل الأبواب والنوافذ بإحكام شديد قبل استخدام مكيف الهواء، نظراً لأن عدم إغلاقها جيداً سوف يؤدي إلى تسرب المزيد من الهواء من الخارج إلى الداخل، وبالتالي سوف يحتاج مكيف الهواء إلى بذل جهد أكبر مما يعني سحب كهرباء بدرجة أكبر ثم فاتورة مرتفعة.