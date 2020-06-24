كيف تقي نفسك من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بعد زيادة الشرائح ؟

يترقب الشارع المصري بأكمله مطلع شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2020، والذي سيكون شاهداً على تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، بناءً على ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت سابق.

وبات من الضروري أن يقوم جميع المواطنين بدون أي استثناء على الإطلاق بالانتباه جيداً لبعض العادات الخاطئة التي كان من الممكن ارتكابها في السابق، ولكن ارتكابها في الوقت الحاضر سوف يكلف صاحب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء.

وإليكم الآن أهم النصائح التي يتوجب على المواطنين الالتزام بها بشكل صارم من أجل تفادي ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء: