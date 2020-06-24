تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الحكومة لبحث ملفات الأزمة الليبية وسد النهضة

شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع أيضاً كلاً من: وزير الدفاع والإنتاج الحربي / وزير الموارد المائية والري / وزير الخارجية / وزير الداخلية / وزير العدل / وزير المالية / رئيس هيئة الرقابة الإدارية / رئيس المخابرات العامة.

وتم عقد ذلك الاجتماع من أجل مناقشة الملفات الحساسة المتواجدة حالياً على طاولة الحكومة المصرية، والتي تتمثل في كلاً من ملف سد النهضة والخلاف مع دولة إثيوبيا، إضافة إلى ملف الأزمة الليبية واحتمالية الدخول في حرب عسكرية رفقة قوات الجيش الليبي من أجل مواجهة العناصر الإرهابية وتحرير الأراضي الليبية منها.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طالب بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملف سد النهضة يرعى مصلحة جميع الأطراف المعنية، كما رفض تماماً فكرة استقرار الدولة الإثيوبية على اتفاق أحادي لا يراعي حقوق مصر في مياه نهر النيل.

وأشار أيضاً إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تكثيف المفاوضات رفقة الجانب السوداني في الأيام القادمة، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مما يعني عدم الخروج تماماً عن النهج الدبلوماسي لحل الأزمة في نهاية المطاف.

وأضاف السفير بسام راضي أن فخامة الرئيس السيسي أكد أن ملف الأزمة الليبية يعتبر في غاية الأهمية، نظراً إلى ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الأراضي الليبية مرة أخرى إضافة إلى الحفاظ على الأمن المصري القومي.

وأوضح أيضاً أن الرئيس السيسي طالب المسؤولين بضرورة العمل على استمرار وقف إطلاق النار على أرض دولة ليبيا، من أجل محاولة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة مع إخراج المرتزقة والعناصر الإرهابية من المعادلة، حتى تستعيد الدولة الليبية هيبتها من جديد في المرحلة القادمة.

وتعتبر هذه الملفات من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، علماً بأن الشارع المصري يأمل في حل هذه الملفات بالطرق السلمية عوضاً عن الدخول في حرب عسكرية.