الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 24 يونيو في مصر .. زيادة جديدة في عدد المتعافين

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 عن آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية داخل مصر، حيث شهد اليوم ارتفاع نسبة المتعافين من المرض كما تم تسجيل أعداد جديدة سواء من المصابين أو الوفيات على حد سواء.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن مجهودات العاملين في القطاع الطبي لا تزال كبيرة من أجل محاولة السيطرة على انتشار الوباء إضافة إلى علاج أكبر عدد ممكن من المصابين.

وأشار أيضاً إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا يتم تطبيقه على جميع المصابين الجدد بصفة يومية بناءً على آخر تحديث تم له في الآونة الأخيرة، حيث يتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، فيما يتم نقل الحالات المتوسطة إلى نزل الشباب، أما الحالات البسيطة يتم فرض عليها العزل المنزلي.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع المصابين الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات العزل ونزل الشباب يلقون أفضل الرعاية الطبية الممكنة مجاناً تحت إشراف الأطقم الطبية على مدار الساعة بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية، أما حالات العزل المنزلي يتم توصيل حقائب المستلزمات الطبية لها مجاناً أيضاً دون تحمل أي تكاليف مالية على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أن المواطن المصري يقع عليه دوراً بارزاً من أجل السيطرة على انتشار وباء كورونا على مستوى الجمهورية، من خلال ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أبرز هذه الإجراءات الوقائية تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة والعامة، وأيضاً التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية والمناسبات قدر الإمكان لحين نهاية هذه الأزمة.

وشدد أيضاً على أن العاصمة القاهرة لا تزال هي أعلى محافظة على الإطلاق تم تسجيل فيها عدد مصابين بالفيروس المستجد على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن ثم تليها مباشرة محافظة الجيزة في المرتبة الثانية، أما محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح تظل هي أقل المحافظات التي تم تسجيل فيها حالات حتى الآن.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن اليوم الأربعاء قد تم رصد 1420 إصابة جديدة على مستوى الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 59561 حالة، فيما خرج من المستشفيات 400 حالة جديدة بعد التعافي بشكل كامل من المرضى، وارتفع إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 15935 حالة من أصل 17434 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، بينما تم تسجيل 85 حالة وفاة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد الوفيات إلى 2450 حالة وفاة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020: