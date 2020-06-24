موجز التاسعة مساءاً: السيسي يوافق على فرض ضرائب جديدة | 9 توجيهات من السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة | أسعار الدولار في ختام التعاملات | كيف تقي نفسك من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بعد زيادة الشرائح ؟

موجز التاسعة مساءاً: السيسي يوافق على فرض ضرائب جديدة | 9 توجيهات من السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة | أسعار الدولار في ختام التعاملات | كيف تقي نفسك من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بعد زيادة الشرائح ؟

نرصد لكم أهم وآخر الأخبار المتداولة في مصر والعالم خلال الساعات الماضية، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع عاجل لبحث ملفات سد النهضة وتطورات الأحداث في ليبيا، وإليكم تفاصيل أهم الأخبار:

الرئيس السيسي يوافق على فرض ضرائب جديدة على هذه السلع والمنتجات، تعرف عليها بالأرقام والنسب

شهد اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 قيام الجريدة الرسمية بنشر توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على القانون رقم 83 لسنة 2020، وذلك بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.

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تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الحكومة لبحث ملفات الأزمة الليبية وسد النهضة

شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع أيضاً كلاً من: وزير الدفاع والإنتاج الحربي / وزير الموارد المائية والري / وزير الخارجية / وزير الداخلية / وزير العدل / وزير المالية / رئيس هيئة الرقابة الإدارية / رئيس المخابرات العامة.

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كيف تقي نفسك من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بعد زيادة الشرائح ؟

يترقب الشارع المصري بأكمله مطلع شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2020، والذي سيكون شاهداً على تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، بناءً على ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت سابق.

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حصيلة إصابات ووفيات مرتفعة اليوم الأربعاء في العراق بسبب فيروس كورونا

لا تزال معاناة دولة العراق مستمرة بشكل واضح للغاية مثلها مثل معظم الدول العربية أو حتى العالمية في الآونة الأخيرة، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد لديها مما ساهم في ارتفاع واضح في أعداد المصابين والوفيات الجدد بشكل يومي.

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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 استقراراً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في 10 بنوك مختلفة داخل مصر، وفي مقابل ذلك تراجع السعر في بنك وحيد فقط لا غير.

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رغم قرار الدولة المصرية .. الزمالك يرفض رسمياً استكمال الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن رفضه القاطع فكرة استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بداية من نهاية شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020، بالرغم من أن قرار استئناف المسابقة لا يعود إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بل هو قرار الدولة المصرية.

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رسمياً .. بيراميدز يعلن تجديد عقد عمر جابر قاطعاً الطريق على الزمالك

أعلن نادي بيراميدز بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن تجديد النجم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى صيف العام 2024، ليقطع بذلك الطريق على كل الأندية التي كانت ترغب في الظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي الحالي وفي مقدمتها نادي الزمالك.

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الصحة العالمية تثير مخاوف العالم بشأن توفير الأكسجين الطبي لمرضى كورونا

أثارت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء مخاوف العالم بأكمله، وذلك بخصوص كميات الأكسجين الطبي التي يمكن أن يتم توفيرها لمرضى فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة، وذلك نتيجة زيادة أعداد المصابين بدرجة كبيرة للغاية في الفترة الماضية.

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الصحة العالمية: إجمالي مصابي كورونا يصل إلى 10 مليون الأسبوع المقبل