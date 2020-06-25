وزارة التنمية المحلية: “ممنوع الدومينو والطاولة والشيشة في المقاهي”

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن هناك اشتراطات عامة قبل فتح المقاهي والمطاعم ومحال الحلويات بداية من يوم السبت المقبل، تتمثل في أن يوقع أصحابها على إقرار للوحدات المحلية المختصة، بأن لا تتخطى نسبة الإشغال 25 %.

وأكد “قاسم”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، الأربعاء، ضرورة الالتزام بالتباعد، فضلا على أن أعياد الميلاد وغيرها والتجمعات للأسر داخل المطاعم والكافيهات محظورة.

وأوضح يمنع استقبال أسرة أكثر من 6 أفراد، لافتًا إلى أن المكان يتم تطهيره باستمرار وتعقيمه أثناء اليوم، على أن يفضل استخدام المفارش ومحتويات الأطعمة ذات الاستخدام الأحادي.

وأضاف: “دخول المقاهي والمطاعم والكافيهات بأسبقية الحجز، والمقاهي والمطاعم ملتزمة بالإقرار الذي سيوقع عليه أصحاب تلك المنشآت ومنها الكاشف الحراري على مرتدي المقاهي والمطاعم، ولو واحد ظهر عليه أعراض المرض يروح البيت”.

وتابع: “باقول لأصحاب القهاوي والكافيهات والمطاعم لو حد داخل عليك عنده أعراض زاي الكحة أو غيرها من فضلك ماتقعدوش”.

وقال: “الشيشة والأوبن بوفيه ممنوعين تمامًا”.

وبين أن نسبة الـ25 % تطبق عن طريق الحجز بالهاتف، بالإضافة إلى أنه لابد من تواجد جهاز كاشف حراري داخل كل المنشآت ويخضع كل متردد على أي من تلك المنشآت للكشف على درجة الحرارة.

وشدد على أن “الدومينو والطاولة وغيرها من الألعاب الترفيهية” ممنوعة تمامًا داخل الكافيهات والمقاهي، على أن يكون العاملين بالمنشآت يخضعون للكشف الحراري، وفي حالة إذا كانت درجة حرارته مرتفعة سيعود إلى منزله.