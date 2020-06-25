“مصر للطيران” تعلن جدول رحلاتها الخارجية خلال يوليو المقبل

قرر وزير الطيران المدني، محمد منار، عودة فتح المطارات المصرية في الأول من شهر يوليو المقبل، وأعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات وإتاحة الحجز على الرحلات لجميع الراغبين في السفر.

وفيما يلي جدول الرحلات الدولية لشركة مصر للطيران:

1- الرحلات خلال الفترة بين 01 يوليو – 07 يوليو

(أبوظبي، دبي، الشارقة، أديس أبابا، امستردام، أثينا، بيروت، برلين، بروكسيل، بودابست، كوبنهاجن، أربيل، فرانكفورت، إسطنبول، لندن، ميلان، ميونيخ، نيويورك، باريس، فيينا، واشنطن، تورونتو).

2- الرحلات خلال الفترة بين 08 يوليو -14 يوليو

(بغداد، دار السلام، جوانزو، جنيف).

3- الرحلات بداية من 15 يوليو

(برشلونة، دار السلام، مدريد).

وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعًا وفقًا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية.

وطالبت الشركة، الركاب الذين حجزوا قبل 15 يونيو الجاري، بمراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر المقبل.