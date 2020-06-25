برلماني يُبرر هدم المستشفى الميداني في البحيرة

“حرصًا على حياة المواطنين”.. هكذا برر عضو مجلس النواب، الدكتور عصام القاضي، قرار هدم المستشفى الميداني بمحافظة البحيرة.

وقال “القاضي”، إن سبب غلق المستشفى الميداني في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، يعود إلى عدم مطابقتها الاشتراطات الصحية.

وأضاف: وزارة الصحة أكدت أن القماش لا يمكن تطهيره ويضر بصحة المواطنين، ولا يوجد تكييف وعدد دورات المياه غير كافية، إضافة إلى عدم أخذ القائمين على المشروع موافقات مسبقة.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولى المصرية، الأربعاء: “مركز شباب الرحمانية مازال يعمل وبه مرضى، ولكن المستشفى الميداني تم تفكيكها بالفعل”.

وقال: “أنا عن نفسي قلت بعدم تفكيكه واتفقت مع المسؤولين أننا لن نستخدمه الآن طالما نحن لسنا في حاجة إليه.. ولم يقل أحد أنه يفكك أو يزال ولكن اللجان أكدت أنه غير صحي”.