طلاب 3 محافظات يُسربون امتحان الإنجليزي للثانوية العامة.. و”التعليم” تُعلق

ضبط بعض طلاب الثانوية العامة من ثلاث محافظات، خلال تصويرهم أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الواقعة، وقالت في بيان، الخميس، “إنه تم ضبط الطلاب “ي. م. أ” بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و”ع. ف. ع” من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و”م. س. س” بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، ويجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الطلاب”.

وحددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة ثلاث ساعات، تبدأ رسميُا في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرًا.