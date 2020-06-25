طريقتان ورابط.. كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة، حيث فعلت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن مستحقي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام عبر طريقتين أولاهما بالرقم القومي واسم الأم، والثانية عبر الرقم التأميني.

يذكر أن موقع هيئة التأمينات تعرض لضغط شديد لليوم الثاني مع إتاحة رابط للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

واشتكى أصحاب المعاشات من عدم تمكنهم من الدخول، أو الاستجابة البطيئة من الموقع أو ظهور رسالة “هناك مشكلة في النظام الرجاء المحاولة في وقت لاحق”.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت بصفة رسمية خلال الأيام الماضية أن يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 سوف يستطيع كل مواطن من أصحاب المعاشات التعرف على موقفه من العلاوات الخمس والقيمة المستحقة له إن كان من ضمن الحاصلين عليها.

يذكر أن العلاوات الخمس سوف تمنح لجميع أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بداية من مطلع شهر يوليو من العام 2006 إلى غاية مطلع شهر يوليو من العام 2015، وذلك بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يهتم بذلك الملف بدرجة استثنائية في ظل رغبته في تحسين حالة معيشة أصحاب المعاشات.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة

مع حلول يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 يجب على كل مواطن من أصحاب المعاشات أن يدخل على الرابط الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط على الرابط التالي: “الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي“. بعد ذلك يجب على صاحب المعاش أن يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به المتواجد في بطاقة تحقيق الشخصية. يتوجب على صاحب المعاش بعدها إدخال الرقم التأميني الخاص به. بعد ذلك سوف يظهر أمامه إن كان من ضمن المستحقين للعلاوات الخمس أم لا، وفي حالة كان من ضمن المستحقين سوف تظهر أمامه نسبة الزيادة على معاشه.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تصرف العلاوات الخمس لعدد 2 مليون و400 ألف مواطن من أصحاب المعاشات، حيث ينقسمون إلى مليون و900 ألف مواطن من القطاع الحكومي، أما النسبة المتبقية البالغ عددها 524 ألف مواطن فجميعهم من القطاع العام والخاص.

وتصل القيمة الإجمالية للعلاوات الخمس التي سوف يتم صرفها إلى مبلغ 35 مليار جنيه، علماً بأن متجمدات العلاوات الخمس أي الأثر الرجعي سوف يتم صرفه على أربع دفعات مختلفة بداية من يوليو 2020 إلى غاية أبريل من العام القادم 2021.