السيسي يؤكد رفض تحركات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة: قضية وجودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وتناول الاتصال تطورات ملف سد النهضة، خصوصًا بعدما تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل التدخل للوصول إلى اتفاقٍ عادلٍ ومتوازنٍ يراعي مصالح الأطراف كافة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجهورية أن الرئيس السيسي أكد مجددا على محددات وثوابت الموقف المصري بشأن هذا الموقف، وذلك من منطلق ما تمثله مياه نهر النيل من قضية وجودية لشعب مصر.

وشدد الرئيس على ضرورة بلورة اتفاقٍ شاملٍ بين الأطراف كافة المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض الإجراءات الأحادية الجانب والمنفردة التي تتخذها إثيوبيا والتي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه نهر النيل.

وعبَّر رئيس جنوب أفريقيا عن تطلعه من أجل تكثيف التنسيق بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، من أجل هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيدا بالإرادة السياسية “الصادقة والبناءة” من الجانب المصري بشكل دائما للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.