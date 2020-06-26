أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تعديل مواعيد جداول التشغيل؛ لتكون متناسبة مع قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف وسائل النقل الجماعي بدءًا من السبت؛ لتكون من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حتى الساعة ٤ صباحا.

وأكدت وزارة النقل أن التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة سيبدأ من الساعة الخامسة والربع صباحًا من المحطات الابتدائية؛ على أن يكون موعد قيام آخر قطارات مترو الخط الأول في الساعة ١١:١٥ مساءً من محطة حلوان، والساعة ١١:٣٠ مساءً من محطة المرج الجديدة، وتكون الساعة ١١:٣٥ مساءً موعدا لقيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة إلى المنيب، وستكون مواعيد قيام آخر قطار من محطة نادي الشمس على الخط الثالث في الساعة ١١:١٥ مساءً، ومن العتبة ١١:٤٥ مساءً.

وأوضحت الوزارة أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية؛ من أجل تقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، إضافة إلى متابعة التزام الركاب بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام منافذ التذاكر، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب، وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية بفيروس كورونا المستجد،.