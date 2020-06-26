بعد زيادة عدد المخالطين.. طوارئ في قرية المندورة بسبب فيروس كورونا

تسيطر حالة من القلق على قرية المندورة التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وزيادة عدد المخالطين لهم، وهو ما ينذر بوجود كارثة نتيجة لتطور الأمور.

وقال أحد أبناء قرية المندورة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن القرية حاليا تشهد ارتباكا كبيرا خصوصا بين الأهالي عقب ارتفاع عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونابصورة كبيرة، نتيجة العزل المنزلي، وجهل الكثيرين بتطبيقه.

وأوضح شخص آخر أن حالة قلقٍ شديدة تسيطر على أهالي القرية، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين لأكثر من 60 حالة، ما يُعد رقمًا كبيرًا بقرية المندورة، إلى جانب وجود عدد كبيرة من المخالطين دون تحرك المسؤولين؛ لاحتواء الموقف الحالي في القرية.

وأشار إلى إلى أن المسؤولين في المحافظة تحركوا بعدما وصل عدد مصابي كورونا في قرية كفر العجمي في بيلا إلى 7 حالات، وفي قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول إلى 9 حالات، لكن في قرية المندورة “لا يوجد مسؤول يسأل عنها”.

وناشد أهالي القرية محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، بسرعة التدخل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا، لأن معظم المخالطين في العزل المنزلي ليسوا على دراية بكيفية التعامل مع المصابين، ما يعد سببًا في تفشي الفيروس بتلك السرعة في القرية.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، إن الإدارة الصحية في دسوق رصدت أعداد المخالطين بدقة، حيث رُصد نحو 66 مواطنًا من أبناء قرية المندورة مصابين، فيما وصل عدد المخالطين للمصابين بها إلى 472 مخالطًا، مضيفا أنه صدر أمر إداري بعزل 10 منازل في القرية، بها عدد من المصابين بفيروس كورونا، تمهيدًا لبدء خطوات محاصرة تفشي الفيروس في القرية، ولكن توقفت عملية التنفيذ دون معرفة الأسباب من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.