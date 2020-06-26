الصحة العالمية تتوقع موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

توقعت منظمة الصحة العالمية الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال عام أو أقل تصل إلى 10 أشهر، عند تسارع عملية تطوير المصل.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن فيروس كورونا يتراجع في أوروبا ويتفشى في العالم، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز نحو 9.2 مليون حالة، وأنه من المتوقع الأسبوع المقبل أن تصل إلى نحو ١٠ ملايين إصابة، ونحو نصف مليون وفاة، بحسب ما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه خلال الشهر الماضي، جرى تسجيل ما يقرب من 4 ملايين إصابة بالمرض، موضحا أن من المتوقع أن الوصول إلى نحو 10 ملايين إصابة بفيروس كوورنا، خلال الأسبوع المقبل.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمي، أن هذا تذكير واقعي بأنه حتى بينما نواصل البحث في اللقاحات والعلاجات، فإننا نتحمل مسؤولية عاجلة للقيام بكل ما في وسعنا باستخدام الأدوات التي لدينا الآن لمنع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات بالفيروس فيها إلى نحو مليونين و364 ألفًا و874 شخصًا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 121 ألفًا و662 شخصًا، وحلت البرازيل في المركز الثاني عالميًا لأكثر الدول تضررًا من كورونا، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز، نحو مليون و146 ألف شخص، وجرى تسجيل نحو 52 ألفًا و645 حالة وفاة.