الحكومة تحسم الجدل حول عقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن ما جرى ترديده من أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للفرق النهائية، على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في الجامعات.

وأوضحت أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الجامعات ستعقد في موعدها المقرر وهو الأول من يوليو المقبل، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للتخرج، في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ويكون للجامعات وضع جداول وضوابط من أجل تنفيذ تلك القرارات بالكليات التابعة لها، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات النهائية، كما سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل تذليل أي عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية إثر تأخر موعد تخرجهم.

وستطبق الجامعات كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في الجامعات، إضافة إلى تحديد سعة قاعات الامتحان الأساسية بما يتوافق مع الاشتراطات والتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وناشد المركز كل وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ من أجل التأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ما يؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام بين طلاب الجامعات.