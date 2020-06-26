“الوزراء” يوضح حقيقة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بخصوص فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا، وذلك ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، مشيرة إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأنه لا صحة لفرض أي ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونيًا وذلك ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الوزارة، في ردها على الشائعة، أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين، سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية، أو وسائل البيع التقليدية، في إطار تخفيف العبء عن المواطنين، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تشمل إجراء إصلاحات بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، والتي تُباشر أعمالها داخل مصر، وذلك عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وهو ما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعديل سوف يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال تشجيع الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، إضافة إلى ضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على نحوٍ يرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ما يُساعد على خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة للفئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية.

وأكدت الوزارة أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويجرى تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، مشيرة إلى أن التعديل المقترح يشمل آلية من أجل تحصيل الضريبة لتكون بشكلٍ مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب؛ لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.

وناشد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى إثارة الرأي العام والمواطنين.