أكثر من 16 مليار دولار تمويلات خارجية لمصر منذ أزمة كورونا

تمويلات كثيرة حصلت عليها مصر بالعملات الأجنبية أو أنها في طريق الحصول عليها بعد الاتفاق بشأنها، أو التفاوض من أجل الحصول عليها، شهدتها الفترة الأخيرة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد.

وتصل قيمة المبالغ التي أعلنت مصر الحصول مصر عليها، خلال الفترة الماضية أو الاتفاق على الحصول عليها، نحو 15.024 مليار دولار، إضافة إلى 338.7 مليون يورو، إلى جانب التفاوض من أجل الحصول على قرضٍ بقيمة مليار دولار.

8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

في 12 مايو الماضي، تسلمت مصر نحو 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة لمصر، ضمن أداة التمويل السريع؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.

كما أدرج المجلس التنفيذي للصندوق، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ضمن جدول اجتماعاته، اليوم، بعدما توصلت في 5 يونيو الجاري مع الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج لمدة عام.

950 مليون دولار من البنك الدولي

حصلت مصر على 950 مليون دولار من البنك الدولي، عن طريق الاتفاق مع البنك على دعمه عددا من المجالات المختلفة في مصر منها 500 مليون دولار تمويل إضافي من البنك لدعم المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي عبر مساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية لمحدودي الدخل، و400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، و50 مليون دولار استجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا.

5 مليارات دولار من الأسواق الدولية

نفذت مصر في 22 مايو الماضي، أكبر إصدار لها للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح “4 -12- 30 سنة” وبقيم تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

225 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم نحو 225 تقديم مليون يورو؛ لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر، وهو ما يسهم في تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.

600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

200 مليون دولار من المبلغ لبنك قطر الوطني الأهلي في مايو الماضي، ونحو 400 مليون دولار في يونيو الجاري بواقع 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، و100 مليون لكل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي؛ لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا.

ونحو 249 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء “75 مليون دينار كويتي”، ووقعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار كويتي “ما يعادل حوالي 249 مليون دولار أمريكي”.

216 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

اتفاقات عدة وقعتها مصر، الأسبوع الماضي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، منها اتفاقية بـ151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، وأخرى بـ15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة لشراء أجهزة طبية وأدوات الحماية والوقاية لمواجهة فيروس كورونا، واتفاق بـ50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

122.7 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي

أقر البرلمان 3 اتفاقيات وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي في فبراير الماضي، بـ 122.7 مليون يورو في مجالي الصرف الصحي، والنقل، وشملت الاتفاقات، توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بنحو 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد “طنطا – المنصورة – دمياط” بـ1.5 مليون يورو، واتفاق تعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بـ 1.2 مليون يورو.

التفاوض على اقتراض مليار دولار

أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تتطلع لتدبير قرضٍ بأكثر من مليار دولار، من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، يساعدان في ترتيب القرض، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى، وقال مصدران إن مدة القرض سنة واحدة.