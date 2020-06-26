الحكومة توضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن كل ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، عقب تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو المقبل، لا أسا له من الصحة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت عدم صحة تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه.

وشددت الوزارة على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مشيرة إلى أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، هو ضبط أوجه صرف الدعم، من خلال بيع القمح للمطاحن مقابل سعره نقدا.

وذكرت الوزارة أن الدعم السلعي تصدر قائمة الدعم في الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن قيمة دعم الخبز والتموين تبلغ نحو 84 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.