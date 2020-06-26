الشركة المنتجة للقاح أكسفورد المضاد لكورونا تؤكد تجهيز أكثر من 2 مليار جرعة

حرص الدكتور حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” العالمية في مصر على توضيح آخر التطورات، وذلك بخصوص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تعمل الشركة على تطويره على مدار الأشهر بالتعاون مع العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية.

ويعتبر لقاح أكسفورد أحد أبرز اللقاحات الطبية على الإطلاق المرشحة لكي تكون بمثابة الحل النهائي القادر على القضاء على أزمة الفيروس المستجد، علماً بأن منظمة الصحة العالمية لا تزال لم تعلن بعد بصفة رسمية عن اسم أي لقاح أو علاج يستطيع المساهمة في القضاء على الوباء.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الورداني خلال تصريحات صحفية له أن لقاح أكسفورد قد دخل في الآونة الأخيرة في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، نظراً إلى النجاح المبهر الذي تمكن من تحقيقه في المرحلتين الأولى الثانية.

وأشار أيضاً إلى أن فرع الشركة في مصر يعمل بالتنسيق مع كافة الفروع الأخرى حول العالم، من أجل ضمان عملية التوزيع العادل للجرعات التي سوف يتم إنتاجها من ذلك اللقاح عقب طرحه مباشرة في حالة نجاح التجارب النهائية.

وشدد الدكتور حاتم الورداني في حديثه على أن الشركة قادرة على إنتاج أكثر من 2 مليار جرعة سوف يتم توزيعها على مختلف دول العالم بعد نجاح اختبارات المرحلة الثالثة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك المرحلة قد تطوع من أجلها أكثر من 10 آلاف مواطن في إنجلترا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 30 ألف مواطن.

وأضاف أيضاً أن العلماء في جامعة أكسفورد يعملون جاهداً من أجل تجهيز ذلك اللقاح في أسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل التزايد الواضح في أعداد المصابين والوفيات بصفة يومية بسبب ذلك المرض المنتشر في مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور حاتم الورداني في تصريحاته أن جاهزية اللقاح لا تعتمد فقط على نجاح تجارب المرحلة الأخيرة بل لابد أيضاً من الحصول على كل الموافقات اللازمة من جانب منظمة الصحة العالمية، على أن يتم البدء مباشرة بعدها في توزيع اللقاح بشكل عادل وفقاً للتحالف العالمي للقاحات.