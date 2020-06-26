الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 26 يونيو في مصر .. ارتفاع جديد في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية داخل مصر، حيث تم رصد المزيد من الإصابات الجديدة كما ارتفعت نسب المتعافين من المرض، فيما تم تسجيل المزيد من حالات الوفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن جميع العاملين في القطاع الطبي داخل الدولة المصرية يبذلون أقصى مجهود ممكن على مدار الساعة من أجل محاولة السيطرة على انتشار الوباء إضافة إلى علاج أكبر عدد من المصابين.

وأشار أيضاً إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا يتم تطبيقه بشكل صارم على جميع المصابين الجدد دون أي تهاون على الإطلاق، حيث يتم فرض العزل المنزلي مباشرة على الحالات البسيطة، أما الحالات المتوسطة يتم نقلها إلى نزل الشباب، بينما يتم نقل الحالات الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل حتى يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع الإصابات الجديدة التي يتم رصدها يومياً جميعها من المخالطين لحالات سابقة، لذا يتوجب على المواطن المصري أن يتسم بالوعي من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة.

وأضاف أيضاً أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية قدر الإمكان، إضافة إلى ارتداء الكمامات سواء الطبية أو حتى القطنية الآمنة في جميع الأماكن العامة المزدحمة وحتى وسائل المواصلات الجماعية، وأيضاً غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم مع تجنب لمس الأسطح الملوثة سواء في المنزل أو خاصة خارجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن العاصمة القاهرة هي أعلى محافظة على الإطلاق تم رصد فيها إصابات جديدة بالفيروس المستجد على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى الزحام الشديد فيها ويليها مباشرة محافظة الجيزة باعتبارها ثاني أعلى محافظة على مستوى الجمهورية بها كثافة سكانية.

وشدد أيضاً على أن محافظات مرسى مطروح إضافة إلى البحر الأحمر وأيضاً جنوب سيناء تبقى هي أقل المناطق التي تم فيها رصد إصابات جديدة، وذلك يعود بكل تأكيد إلى الالتزام الكامل من جانب المواطنين هناك بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة 26 يونيو 2020: