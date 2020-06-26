الرئيس السيسي يشارك في اجتماع مكتب الاتحاد الافريقي اليوم لبحث أزمة سد النهضة

شهد مساء اليوم الجمعة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الاجتماع الذي عقده مكتب الاتحاد الافريقي عبر تقنية الفيديو، من أجل بحث النقاط العالقة بشأن ملف سد النهضة.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع قد شهد أيضاً مشاركة جميع رؤساء الدول الأعضاء بمكتب الاتحاد الافريقي، وفي مقدمتهم رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.

وأشار أيضاً إلى أن الاجتماع شارك فيه كلاً من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إضافة إلى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الخاصة بملف سد النهضة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.