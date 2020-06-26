الرئاسة تكشف نتائج القمة الأفريقية بشأن سد النهضة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، بحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الجمعة، أن الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، قام بمجهود كبير في التنسيق للقمة المصغرة التي استمرت قرابة الخمس ساعات، مؤكدًا أن الاجتماع تم في إطار أجواء إيجابية وجيدة من جميع الأطراف.

وأكد السفير بسام راضي، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين وأطراف دولية والاتحاد الإفريقي في غضون أسبوعين، كما أنه تم الاتفاق على أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة، كما تم الاتفاق على إطار زمني لبلورة الاتفاق وهي أسبوعين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم إخطار مجلس الأمن بهذه التطورات وما تم التوافق عليه في القمة المصغرة، لافتًا إلى أن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها يوم الإثنين لم يتم إلغاؤها.