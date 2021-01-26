قطع مياه الشرب لمدة 11 ساعة مساء اليوم في بعض المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وكذلك رئاسة مدينة بلبيس، بالشرقية، عن قطع مياه الشرب اليوم لمدة 11 ساعة، عن كافة القرى والوحدات المحلية التابعة لها؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المياه المرشحة بالمدينة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وكذلك رئاسة مدينة بلبيس، بالشرقية أنه من المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية لمحطة المياه المرشحة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المواطنين والمستشفيات والمخابز والمحلات التجارية التي سوف تتأثر بإنقطاع مياه الشرب عنها خلال تلك المادة.

التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية من اجل إرسال سيارات المياه النظيفة لتغطية الاحتياجات، وذلك من خلال الخط الساخن للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية.