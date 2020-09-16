السيسي يحذر المشككين في الإنجازات: «هتروحوا من ربنا فين؟.. هي الكهرباء لسه بتقطع؟!»

السيسي يحذر المشككين في الإنجازات: «هتروحوا من ربنا فين؟.. هي الكهرباء لسه بتقطع؟!»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رساله الي المُشككين في إنجازات الدولة خلال كلمته في افتتاح الجامعة المصرية اليابانية اليوم الأربعاء، وقال: «هتروحوا من ربنا فين؟ أحذر المواطنين من محاولات التشكيك المستمرة التي تصل إلى حد التآمر ضد الدولة، إحنا نجحنا في إنهاء مشاكل الطاقة والوقود والقضاء على الإرهاب».

وتابع : “رهانى دائما على وعى الشعب المصرى ودعمه للدولة في مواجهة التحديات”.

وأضاف السيسي “قبل 100 عام كانت ظروفنا الاقتصادية أفضل، وكنا نساعد الدول، ولكن لما الصورة تغيرت لم يساعدنا من ساعدناه”.

وأضاف: «بدل ما يساعدوا بيحاولوا يهدموا البلد.. بيدفعوا فلوس وبيجندوا إعلامهم لهدم مصر».

وتساءل الرئيس السيسى قائلاً: «هو دا رد الجميل؟ أقول للمصريين اوعوا حد يهد بلدكوا.. أقسم بالله دا يرقى لحد الخيانة والتآمر».

وتابع: «الحكومة بتتحرق معايا.. كل ما يعملوا أقولهم مش كفاية.. الحكومة بتتحرق عشان متتحرقش مصر».

وتساءل: «هو أنا ضيعتكم؟ أنا قدمت نفسي فدا مصر، هو الكهرباء لسه بتقطع؟».

وأضاف: «اللى بيألمني أننا نرى البعض منهم، لما الصورة اتغيرت، بدل ما يمد ايد التعاون لمصر، بيدوروا على هدم مصر، بيجهزوا قنواتهم عشان يهدوا بلد».

وتابع: «لما مصر كانت كويسة كنا بنساعد كل الناس بقول للمصريين، هو ده رد الجميل للى اتعمل خلال الـ100 سنة اللى فاتوا، ده رد الجميل أنهم عاوزين يهدونا، بقول للمصريين، إوعوا حد يهد بلدكم ويقول كلام كدب وجهل».

واستطرد: «عاوزين تهدوا الدول ليه؟ ابعدوا عننا بشركم، ده فيها ملايين الناس، عاوزينها تتخرب، إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب».