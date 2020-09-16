وزارة الداخلية تعلن إتاحة خدمات مرورية جديدة الكترونياً

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم عدد من الخدمات المرورية الجديدة للمواطنين الكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني “بوابة مرور مصر”، حيث تقدم الوزارة تلك الخدمات التابعة لوزارة الداخلية من خلال رابط الموقع الإلكتروني (www.moi.gov.eg).

وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية، فإن الخدمات التي يقدمها الموقع الالكتروني تشمل تجديد رخص تسيير المركبات الملاكي حتى 2030 سي سي، وإصدار بدل فاقد رخصة تسيير مركبة ملاكي، وإصدار بدل تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكي، وإصدار بدل فاقد لرخصة قيادة مركبة، وإصدار بدل تالف لرخصة قيادة مركبة.

وأضاف البيان أن الخدمات تشمل أيضاً خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة السير التي يستخدمها المواطن لشراء مركبة، وسداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كل أنواع الكروت الصادرة من البنوك المصرية.

ويشمل أيضاً إمكانية دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية، دون الانتقال لوحدات المرور، ومراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

أما عن الحالات التي يتوجب فيها التوجه إلى وحدة التراخيص هي التي تتطلب فحصًا فنيًا، فإن السداد الإلكتروني يختصر الإجراءات داخل الوحدة وبالتالي يختصر زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات الحضور بوحدات المرور.