وزير التعليم يعلن زيادة ثمن الحصة بمجموعات التقوية من 15 إلى 80 جنيها

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي”، عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه تقرر رفع ثمن الحصة في مجموعات التقوية من 15 إلي 80 جنيهًا.

وأضاف: العام الدراسي الجديد سيشهد تحسنًا ملحوظًا في أحوال المعلمين بشكل عام.

وأوضح “شوقي” أن الوزارة تقدم نماذج اقتصادية تسمح للمعلم بزيادة دخله كلما اجتهد أكثر، موضحا أن المعلم ممكن يعمل 3000 جنيه في يوم واحد في ساعتين.

ولفت “شوقي” إلى أن المعلم يحصل على نسبة تصل إلى أكثر من 70 أو 80% من حصيلة مجموعات التقوية، والمنصات الإلكترونية أو عمل الكتب.