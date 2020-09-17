قرار جديد من محافظ الإسكندرية بتخفيض 50% من رسوم التصالح في مخالفات البناء

قرار جديد من محافظ الإسكندرية بتخفيض 50% من رسوم التصالح في مخالفات البناء

قرر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، خلال كلمته بمؤتمر فرص الاستثمار العقاري بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة 50% بدلا من 40%.

وأوضح “الشريف” أن القرار الذي حمل رقم 602 لسنة 2020 جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا عليهم بالتصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر قراراً سابقاً بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%، ثم 40% ، قبل أن يجري تعديله اليوم لتصل نسبة الخصم إلى 50%.