رسمياً: الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف رسمياً.

وقال الخبراء أن بداية فصل الخريف تكون يوم الأربعاء الأسبوع المقبل الموافق 23 سبتمبر 2020.

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس سوف تشهد استقرارا حتى بداية الأسبوع المقبل حيث يكون الطقس حار رطب على القاهرة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية معتدلة حيث تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن فصل الخريف سوف يبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.

وحذر الخبراء من الشبورة صباحاً، موضحين أنها خفيفة وغير مؤثرة والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأكد الخبراء أن حالة الطقس تكون لطيفة جداً في الليل حيث اقتربنا من الوصول لدرجات الحرارة المعتدلة.

وأكد الخبراء أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تصل 85% على القاهرة، وتصل لـ 88% على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية حيث تسجل على شمال الصعيد 60%.