تقلبات حادة.. الأرصاد الجوية تعلن أبرز ظواهر فصل الخريف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية، ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأوضحت الأرصاد في بيان اليوم الخميس، عن تفاصيل مناخ فصل الخريف حيث يتسم فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، ولكن يعتبر الخريف فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب في الحركة الملاحة.

وتابعت الهيئة في بيانها: “أحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية ما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على المعدلات بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية”.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه قد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرًا للطبيعة الجغرافية.