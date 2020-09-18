الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة تحسباً للموجة الثانية لكورونا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة سوف تبدأ في مواعيدها المحددة سلفاً وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 17 أكتوبر 2020.

وأكدت الوزارة إلى أن نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد سوف تعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر الفصل الدراسي حتى يوم 5 فبراير 2021، على أن تكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 على أن تكون مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا.

وأكدت الوزارة أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وأن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، وأن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وأن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

ووجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأكد على ضرورة وأهمية التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومة قبل نشرها، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).