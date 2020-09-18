أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد، وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

تفاصيل حالة الطقس يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020:

أعلنت الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت مائل للحرارة، ويكون الطقس رطب نهارًا لطيف ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، وظهور شبورة مائية صباحًا، وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح تكون نشطة.

وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلاً، مع وجود شبورة صباحًا، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة والرياح معتدلة.

وتشهد حالة الطقس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد، فيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً، والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على جنوب غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة فتكون على القاهرة والوجه البحري بين 23 – 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 24 – 30، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 24 – 31، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 – 39، وعلى شمال الصعيد بين 24 – 40، وعلى جنوب الصعيد بين 29 – 44 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020:

أعلنت الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد مائل للحرارة، رطب نهارًا لطيف ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، وسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط غربًا.

ويكون الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس في شمال طقس حار نهارًا لطيف ليلاً مع رياح نشطة، وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة غربًا.

وعن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23 – 34 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 24 – 30، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 24 – 31، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 – 38، وعلى شمال الصعيد بين 24 – 37، وعلى جنوب الصعيد بين 29 – 44 درجة مئوية.​