التنمية المحلية تعلن عن تخفيضات جديدة على أسعار التصالح فى مخالفات البناء
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن كل المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء سوف تعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في صورة مشروعات للتنمية والخدمات وكذلك لتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي وكذلك الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وأعلن “شعراوي” عن قيام عدد من المحافظات من بينها “الشرقية والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية” بتخفيض جديد في قيمة أسعار التصالح على مخالفات البناء.
وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها مصر لهم، من أجل تقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض للإزالة.
وقال شعراوي، إن كافة محافظات مصر تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية ومن بينها أن يكون سعر التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، مع الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح، علي أن يتم استكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين وكذلك مبادرة خصم 25% في حالة الدفع الفوري لرسوم التصالح والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة.