التنمية المحلية تعلن عن تخفيضات جديدة على أسعار التصالح فى مخالفات البناء

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن كل المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء سوف تعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في صورة مشروعات للتنمية والخدمات وكذلك لتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي وكذلك الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وأعلن “شعراوي” عن قيام عدد من المحافظات من بينها “الشرقية والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية” بتخفيض جديد في قيمة أسعار التصالح على مخالفات البناء.

وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها مصر لهم، من أجل تقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض للإزالة.