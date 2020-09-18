بالفيديو.. طريقة استخراج وتجديد رخص السيارات والاستعلام عن المخالفات الكترونياً

أعلنت وزارة الداخلية تطوير خدماتها لاستخراج وثائق المرور الكترونيا للتسهيل على المواطنين عناء التزاحم فى وحدات المرور على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن المرحلة الأولى من الخدمات المقدمة الكترونياً تشمل:

– تجديد رخص تسيير المركبات الملاكي حتى (2030 سى سى).

– إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى .

– إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة قيادة مركبة.

– خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة السير التي يستخدمها المواطن لشراء مركبة .

وأعلنت الوزارة عن تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية ، والتى يمكن الدخول إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى : (www.moi.gov.eg).

وقالت الوزارة أن سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر يتم بإستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء “إئتمانية – مسبقة الدفع – كروت الخصم المباشر” ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهي:-

– دفع رسوم الخدمات طوال أيام الأسبوع على مدار اليوم لتسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الذهاب لوحدات المرور لسداد الرسوم .

– سداد المبالغ المستحقة فقط والرجوع إلى ما تم سداده سابق.

– الإعفاء من كافة الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% وذلك عند السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية.

– إمكانية مراجعة المدفوعات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .

أما عن الحالات التي يجب فيها التوجه إلى وحدة التراخيص، كالحالات التى تتطلب فحص فنى، فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل وحدة التراخيص، وكذلك تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور.

بالإضافة إلى إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكتروني.

طريقة استخراج وثائق المرور إلكترونيا