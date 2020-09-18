زلزال بقوة 5,8 ريختر شعر به سكان 6 محافظات

أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، رصد هزة أرضية بلغت قوتها 5,8 على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له منذ قليل، أن الزلزال شعر به سكان محافظات ” الإسكندرية ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط والبحيرة والسواحل الشمالية”.

وأضاف مصدر بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم يحدث أي إصابات أو خسائر جراء هذا الزلزال، موضحا أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان مصر حدثت نتيجة وقوع هزة أرضية في جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وتعتبر الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخ الشبكة القومية للزلازل لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.