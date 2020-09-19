تأجيل الدراسة وفرض ضرائب … الحكومة ترد على 10 شائعات جديدة

قام المركز الأعلامي بمجلس رئاسة الوزراء المصري اليوم بالرد على 10 شائعات انتشروا مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس لهم أي أساس من الصحة، حيث قام المركز الأعلامي بنفي هذه الشائعات في بيان له اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020.

وقام المركز الأعلامي التابع لمجلس الوزراء بنفي 10 شائعات انتشروا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال أسبوع، ومن بين هذه الشائعات:

تأجيل بدء الدراسة بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في التعديلات الجديدة لقانون الضرائب على الدخل.

تخفيض رواتب موظفي الحكومة الغير منتقلين للعاصمة الإدارية.

بيع مقارات الوزارات عقب الأنتقال للعاصمة الإدارية.

استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بمقابل مادي.

نفاد السلع التموينية قبل صرف مقررات شهر سبتمبر للمنتفعين من التموين.

وقف صرف الكمامات على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

تحميل المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا التكاليف المالية للتجارب.

إخلاء منطقة أسطبل عنبر دون توفير سكن بديل لهم.

إلغاء جميع الأنشطة الطلابية بالجامعات العام المقبل.

وأكدت الحكومة المصرية في البيان الصادر من المركز الأعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه لا يوجد صحة لكل الشائعات السابق ذكرها.