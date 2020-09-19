تصريحات جديدة من رئيس الوزراء اليوم عن مخالفات البناء

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يقوم بمتابعة جميع إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع المحافظين لحظة بلحظة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال لقاؤه على قناة “اكسترا نيوز”:

أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي قرارات تساهم في التيسير على المواطنين في هذا الصدد، مطالبًا بسرعة تقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وانتهاز الفرصة خلال المدة المحددة للتصالح والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري.

واعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أنه يتابع بنفسه مع المحافظين الإجراءات الإدارية في التصالح، مؤكدًا أن أي قرار للتيسير على المواطن فيما يخص الإجراءات الإدارية في مسألة التصالح في مخالفات البناء، سنتخذه دون تردد.