مدبولي يكشف عن إنشاء مدينة جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك مشروع لإنشاء مدينة، ستضاف إلى المدن الجديدة الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحات لقناة “اكسترا نيوز”:

إن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المدينة سيصدر قريبًا، ولكن بدأنا العمل فيها دون انتظار، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المدينة هي مدينة “حدائق العاصمة”، وهي امتداد لمدينة بدر وتبعد نحو 10 دقائق على العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه تم التفكير في إنشاء مدينة جديدة بعد الطلب الهائل على السكن في مدينة بدر.​