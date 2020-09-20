بدء تصدير علاج فيروس كورونا من مصر إلى الخارج.. قريباً

أعلنت شركة “إيفا فارما” للأدوية، أنها تستعد لتصدير علاج فيروس كورونا “فافيبيرافير”، العقار الروسي الذي يتم استخدامه في علاج فيروس كورونا في مصر إلى خارج البلاد.

وقال “رياض أرمانيوس” العضو المنتدب للشركة، إن دواء “فافيبيرافير” يعد أحد العقارات المضادة للفيروسات، والتي تعمل على إيقاف أو تثبيت نشاط الفيروس عن التكاثر داخل خلايا الجسم المصابة.

ويعد “دواء فافيبيرافير” مثيل دواء “أفيجان” وتُعتبر “شركة إيفا فارما”، أول شركة على المستوى العربي والإفريقي تُصنع هذا الدواء في مصر، وتصدره لخارج البلاد، بالإضافة إلى دواء “رمديسيفير” الذي تنتجه الشركة أيضا لتسويقه في مصر، وتعمل الشركة على تصديره في 3 قارات حول العالم.

وأوضح “أرمانيوس” أنه دواء ذو كفاءة عالية في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد من الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضا في علاج فيروس كورونا.

وبالنسبة لاستخدامات دواء “فافيبيرافير” كمضاد للفيروسات التنفسية، قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن “فافيبيرافير” عبارة عن “أقراص”، وقد تمت الموافقة عليه خلال عام 2014 لعلاج الإنفلونزا بدولة اليابان، كما حصل على الموافقة في استخدامات الطوارئ لفيروس كورونا من وزارة الصحة الروسية.

وأكد أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل خطاب، أن اليابان أرسلت الدواء لأكثر من 40 دولة حول العالم ليتم إدراجه في التجارب السريرية، وتمت أيضاً إضافته لبروتوكول علاج كورونا في عدة دول، من بينها الهند والصين.