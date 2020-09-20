التعليم: آي باد بـ5 آلاف جنيه.. وتحسين أجور المعلمين في العام الجديد

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إنه يبشر المعلمين بشأن تحسين أجورهم في منظومة التعليم الجديدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن هناك نماذج اقتصادية متنوعة، وأن الوزارة سوف تشرك المعلمين في المنظومة الجديدة من خلال بث الفيديوهات التعليمية والكتب التفاعلية بمقابل مادي مجزٍ ومحترم.

وأضاف شوقي أن من ضمن تحسين الأجور للمعلمين أيضًا، المشاركة في مجموعات التقوية بالمدرسة والتي سيحصل فيها المدرس على نصيب الأسد بنسبة 75% منها، والباقي للمدرسة وليس للإدارة التعليمية.

وتابع “المدرس المجتهد يستطيع زيادة الدخل بطرق قانونية، وعلى أولياء الأمور إرسال الأولاد إلى مجموعات التقوية لتوفير أموالهم”.

وأشار شوقي إلى أن الطالب سوف يحصل في العام الدراسي الجديد المرحلة الثانوية على كتب تفاعلية، “وآي باد- ipad” بسعر 5 آلاف جنيه.