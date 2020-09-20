كيف تدفع أقل سعر في للتصالح في مخالفات البناء؟

حددت جميع محافظات مصر أسعار التصالح في مخالفات البناء لديها، لكن هذه الأسعار يمكن أن تقل عن المعلن عنه عند سداد جدية التصالح، وذلك طبقًا لكيفية تقديم طلب التصالح في المخالفات.

وفيما يلي عددًا من النقاط الهامة تساعدك على الوصول إلى أقل سعر:

ينصح الخبراء بالتقديم على التصالح للمبنى كامل او لعدة مخالفات داخل المبنى الواحد ، لأن عند التقدم للتصالح عن شقّة واحدة يتم احتساب جدية تصالح ورسم معاينة أعلى، أما في حالة التقديم للتصالح عن دور كامل مخالف أو دورين أو عقار بأكمله، فإن ذلك من شأنه أن يقلل سعر جدية التصالح المدفوعة ويخفض رسوم المعاينة بشكل كبير على كل وحدة سكنية.

وفي بعض المحافظات وفر التقديم الجماعي للتصالح في مخالفات البناء ما يزيد عن 1500 جنيهًا لكل شقة، عند سداد جدية التصالح والمعاينة بالمقارنة بالتصالح عن شقّة واحدة.

يتم احتساب القيمة الاجمالية للتصالح بعد أن تتم المعاينة، حيث سيتم احتساب القيمة على أساس صافى مساحة الشقة وليس المساحة المكتوبة في العقد، وذلك من شأنه أن يقلل من قيمة التصالح التي حُددت مبدئيًا طبقًا لما هو مدون بالعقد.

وينصح الخبراء بالتصالح الجماعي لعدد من الوحدات السكنية في ذات العقار، حيث يقوم ملاك الشقق بتفويض شخص واحد منهم للتصالح في مخالفات البناء نيابة عن الجميع، وهذا التفويض يكتب بخط اليد ويوقع من جميع المتصالحين.