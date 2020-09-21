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ارتفاع أعداد المتعافين وتراجع الإصابات.. بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات 365آخر تحديث: 21 سبتمبر، 2020
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بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 866 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 89532 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 20 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و 5770 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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متابعات 365آخر تحديث: 21 سبتمبر، 2020
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