بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن إصابات كورونا في مصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت “زايد” أن مصر شهدت انخفاض ملحوظ بأعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 % عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التي شهدت عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخري، الأمر الذي يعكس تطوراً وتحوراً لفيروس كورونا.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى إشادة مدير عام منظمة الصحة العالمية بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مصر تُشارك على نحو فاعل في التجارب السريرية الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف المساعدة في إيجاد علاج ناجح لمرض كوفيد 19، من أجل التوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي الأدوية يبطئ تطور مرض “كوفيد 19” ، أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تجربة “التضامن” التي تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فعالية معالجة كوفيد 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

وأكدت وزيرة الصحة أن تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي لا تزال الضمانة الرئيسية والفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث أن معدل تفشي فيروس كورونا ما زال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع إنخفاض الإلتزام بالكمامات.​