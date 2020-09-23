عقوبة رادعة للمخالفين في قانون المرور الجديد تصل لـ100 ألف جنيه

ننشر تعديلات قانون المرور الجديد وعقوباته الرادعة، حيث تؤدي مخالفة صغيرة في بعض الأحيان إلى حوادث ضخمة، فعلى سبيل المثال بمجرد السير بشكل مخالف لتوفير الوقت، قد يتسبب في مخالفات ضخمة، ما دفع الحكومة لإجراء تعديلات هامة في قانون المرور الجديد، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.

ويرصد “مصر 365” في التقرير التالي عقوبات مخالفات القيادة والترخيص الجديدة، وعقوبات إهمال وسائل الأمان، وذلك بهدف الحد من الحوادث وضبط منظومة القيادة في جميع طرق جمهورية مصر العربية.

عقوبات مخالفات رخص التسيير في قانون المرور الجديد

حدد قانون المرور الجديد وفقًا للمادة 74 بالفقرة الثانية، عقوبة المخالفين لرخص التسيير حيث حدد القانون غرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التصالح يتم دفع مبلغ 50 جنيه، أما في حالة الامتناع عن دفع الغرامة فيتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة انتهاء رخصة التسيير في قانون المرور الجديد

يتم دفع غرامة مالية من 20 الى 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح حال انتهاء رخصة التسيير.

عقوبة السير بدون رخصة في قانون المرور الجديد

حدد القانون عقوبة السير بدون رخصة قيادة بأن يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات، وعليه يقوم المخالف بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويتم سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح والذي حدده القانون بـ50 جنيهًا.

عقوبة انتهاء رخصة القيادة في قانون المرور الجديد

حدد القانون أنه في حال انتهاء رخصة القيادة يتمّ سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 والحبس 6 أشهر.

عقوبة عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية

حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية، بأن يتم توقيع عقوبة على السائق المخالف ومن لا يلتزم بارتداء حزام الأمان عليه دفع بين 150 لـ 300 جنيه.

قائدو الدراجات النارية بدون ترخيص في قانون المرور الجديد

يلزم القانون قائدي الدرجات النارية بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

والجدير بالذكر أن القانون لا يزال يناقش حاليًا داخل أروقة البرلمان.