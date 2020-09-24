وظائف حكومية.. 3 وزارات تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات

ننشر لحضراتكم أحدث وظائف حكومية، بعدما أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن توافر عدة وظائف خالية، لشغل وظائف شاغرة، في مختلف التخصصات، وذلك عن طريق طريق التعيين والتعاقد، وذلك لسد العجز فى أعداد العاملين بالدولة، فى إطار جهود احتواء تداعيات جائحة كورونا، على سوق العمل والمواطنين.

وظائف خالية بهيئة قضايا الدولة: وظائف خالية

أعلنت وزارة العدل عن قبول طلبات التعيين فى وظائف مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من خريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2019.

شروط التقديم بوظائف قضايا الدولة:

– أن يكون المتقدم حاصل على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد.

– ألا يزيد عمره عن 30 عام.

– توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة.

– اجتياز المقابلة الشخصية التى تجرى له بنجاح.

– أن تثبت لياقته الطبية، وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات المختصة التى تحددها الهيئة.

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف الخالية حتى يوم 22 أكتوبر 2020، على أن يتم تسجيل طلبات التعيين إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قضايا الدولة WWW.sla.gov.eg.

وعند إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكترونى الخاص بالمتقدم علي شغل الوظائف الخالية، يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع وحفظها، ويتم سحب الملفات من مقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، ويتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل، مقابل سداد 400 جنيه لكل ملف تقديم.

وظائف خالية في وزارة الآثار: وظائف خالية

وأعلنت وزارة الآثار عن حاجتها للتعاقد مع 6 سائق درجة أولى، 4 سائق درجة ثانية، 2 سائق درجة ثالثة، وكهربائى سيارات، 2 ميكانيكى سيارات، للعمل بهيئة المتحف المصرى الكبير.

شروط التقديم بوظائف وزارة الآثار

– ألا تقل مدة الخبرة عن 3 سنوات.

– أن يكون متمتعا بالحنسية المصرية

– لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مالم رد اليه اعتباره.

– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة او أعفي منها.

– بالإضافة إلى الحصول على رخصة مهنية درجة أولى.

– براءة ذمة مالية من المخالفات (شهادة مخالفات)، ويفضل من سبق له العمل علي السيارات الثقيلة (التريلا – النقل – الاتوبيس) ولدية خبرة في ميكانيكا السيارات وإصلاح الأعطال البسيطة الطارئة.

– أن يجتاز الاختبارات المقرر عقدها لشغل المهنة طبقا لما تقرره الهيئة في هذا الشأن.

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بدءًا من اليوم وحتى 22 أكتوبر المقبل، وعلي من يرغب بالتقديم التوجه بطلب، باسم السيد/ مدير إدارة الموارد البشرية – بهيئة المتحف المصري الكبير، لسحب طلب الالتحاق بالوظيفة وذلك مقابل مبلغ 50ج، مرفقًا بالمستندات الآتية:

أصل طلب الالتحاق المسحوب من الجهة، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي سارية، صورة الرخصة المهنية سارية، صورة المؤهل الدراسي، صورة بيان الخدمة العسكرية، صورة شخصية، الرقم التأمينى.

وظائف خالية في السكك الحديدية: وظائف خالية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها للتعاقد مع 150 مهندس ثالث، 150 مساعد قائد قطار رابع، 80 فنى براد رابع، 80 فنى ميكانيكى رابع، 80 فنى كهربائى رابع، 70 فنى مناورة رابع، 80 فنى حركة وبلوك رابع، 135 فنى صيانة وتجديدات سكة رابع، 150 فنى مزلقان رابع، 100 مشرف قطارات رابع، 75 صراف تذاكر رابع.

وسيتم فتح باب التقديم لهذه لوظائف السكك الحديدية مفتوح حتى 26 سبتمبر الجاري.

شروط التقديم بوظائف السكك الحديدية

– ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في تاريخ الإعلان

– أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

– آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

– أن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية.

– أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام، مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وفي حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إنهاء إجراءات تعيينه، ولمن صدر له قرار تعيين، ولم يتسلم العمل، أو لم يلتزم بالعمل بالهيئة لمدة خمس سنوات، يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

ويرفق بالطلبات المستندات الآتية:

– المؤهل الدراسي.

– شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

– بطاقة الرقم القومى ( سارية ).

– شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

– عدد 4 صور شخصية 4*6.

– صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

– أصل الحوالة البريدية، رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس آب.